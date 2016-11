WEIHNACHTEN WIRD WIEDER PINK

Rosa Weihnachtsmarkt

ROSA WEIHNACHTSMARKT FRANKFURT

Zum fünften Mal lädt das Xtremeties zum „Rosa Weihnachtsmarkt“ auf dem Friedrich Stolze Platz. Der ist wie immer gesäumt von Bäumen und ganz in Pink gehalten, man kann sich an urigen Holzhütten weihnachtlichen Genüssen hingeben: Bio-Suppen, Flammlachs, Reibekuchen oder herzhafte Pfannengerichte vom Grill, dazu Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln, süße Crêpes, Lebkuchen, Bethmännchen und Schokoladiges. Dazu gibt es eine breite Auswahl an Getränken, von Winzer-Glühwein über Büblebier bis hin zu Champagner rosé – nicht zu vergessen die fast vier Meter hohe Feuerzangenbowle. Und das ein oder andere Weihnachtsgeschenk wird sich an den Ständen ebenso finden. Das alles macht den Rosa Weihnachtsmarkt zum absolut angenehmen Treff für die Community und ihre Freunde!

23.11. – 22.12., Friedrich-Stoltze-Platz, Frankfurt, Mo – Sa 10 – 21 Uhr, So 11 – 21 Uhr, www.xtremeties.de/rosa-weihnacht/

-

TREFFPUNKT DER VIELFALT IN STUTTGART

Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt bildet der Info- und Verkaufsstand der örtlichen AIDS-Hilfe den Community-Treff im allgemeinen Markttreiben. Bei Glühwein und Punsch kann man hier sogar kleine Geschenke oder Mitbringsel wie Schals, Socken, Nudeln, Gebäck oder Früchtebrot erstehen. Dazu gibt’s Infobroschüren zu HIV und Aids, Kondome, Aids-Schleifen und die beliebten Soli-Teddybärchen. Der Stand der AIDS-Hilfe Stuttgart befindet sich in der Nadlerstraße, direkt hinter dem Rathaus.

23.11. – 22.12., Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt, Mo – Do 10 – 21 Uhr, Fr und Sa 10 – 22 Uhr, So 11- 21 Uhr, 17.12. lange Einkaufsnacht bis 22:30 Uhr, www.stuttgarter-weihnachtsmarkt.de, www.aidshilfe-stuttgart.de