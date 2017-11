Weibliche Sexualitäten und Gesundheit

× Erweitern Foto: www.vulva3.de WeiblicheSexualitaeten

Das LIBS und die Kinothek Asta Nielsen laden zum Dokumentarfilm „Vulva 3.0“; die Regisseurinnen Claudia Richarz und Ulrike Zimmermann untersuchen darin unter anderem, welchen Einfluss die meist idealisierende mediale Darstellung weiblicher Körper auf das Selbstverständnis zum eigenen Körper und insbesondere der weiblichen Geschlechtsorgane hat. Der Wunsch nach Genitaloperationen wächst, gleichzeitig besteht oft wenig konkretes Wissen über die eigenen Geschlechtsorgane. In der Diskussionsrunde im Anschluss an den Film wird über die Selbstakzeptanz gesprochen. Die Veranstaltung richtet sich an lesbisch oder bisexuell lebende Frauen.

24.11., LIBS, Alte Gasse 38, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.libs.w4w.net