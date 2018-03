WeDo: Perfekte Frisuren

× Erweitern Foto: wedo-friseure WeDo-Friseure Das WeDo-Team: Franciska, Sharon, Dominik, Silke und Robert (v.l.n.r.)

Das Team des Friseursalons Mainhattan Styles expandiert: Der seit 2012 bestehenden Salon in Sachsensenhausen bekommt ab März eine zweite Dependance, mitten im Nordend. „Mit unserem ersten Laden kommen wir inzwischen an unsere Kapazitätsgrenzen“, erklärt Mitbesitzer Markus Weckbart. Kein Wunder, denn Mainhattan Styles hat sich einen äußerst zufriedenen Kundenstamm erarbeitet. „Als wir die Ladenfläche in der Koselstraße entdeckt haben, wussten wir genau, dass sie genau zu unserem Konzept passt“, erklärt Markus die Beweggründe zur Eröffnung des zweiten Salons. Das Design des Nordend-Ladens wurde komplett neu erstellt, und ab dem 2.3. heißt es „Willkommen bei WeDo“!

„WeDo“ ist ein Wortspiel aus den Namen der Besitzer Dominik Kovacevic und Markus Weckbart, „man kann es natürlich auch englisch aussprechen: ‚we do’ perfect hair“, lacht Markus. So oder so: Das neue Team kümmert sich auch bei „WeDo“ in der erfolgreichen Mainhattan-Styles-Art um seine Kunden – ausführliche Beratung, beste Qualität, perfekte Schnitte und das alles zu fairen Preisen. Zum Team gehören Friseurmeister Robert, der von „Muscat Hairartist“ zu „WeDo“ kommt, Silke aus der Cutedrale sowie die Mainhattan-Styles Mitarbeiterinnen Sharon und Franciska. Zusammen mit Chef Dominik freut sich das Team auf den zweiten Salon, den man ganz entspannt bei der Einweihungsfeier am 2.3. bei Drinks und kleinen Leckereien kennenlernen kann. Für Neukunden winkt außerdem ein einmaliger Rabatt von 5 Euro auf den Haarschnitt.

WeDo, Koselstr. 48, Frankfurt, 069 7072122, www.wedo-friseure.de

Einweihungsfeier am 2.3. ab 16 Uhr