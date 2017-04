× Erweitern Foto: LC Stuttgart LC Stuttgart Stephan Schulze, Mr Leather Baden-Württemberg 2015/16, gibt im Mai die Schärpe weiter

Zum traditionellen Maitreffen des LC Stuttgart kommen Fetisch-Clubs aus ganz Deutschland für ein langes Wochenende in der Schwabenmetropole zusammen. In diesem Jahr wird’s besonders spannend, denn in Kooperation zwischen LUGMAN Mannheim und dem LC Stuttgart wird der neue Mr Leather Baden-Württemberg für 2017 und 2018 gewählt.

Die Wahl-Zeremonie ist natürlich der Höhepunkt eines bunt organisierten Wochenendes mit vielfältigen Veranstaltungen. Die Mr Leather-Kandidaten stellen sich erstmals am 5.5. ab 21 Uhr im Clublokal Eagle vor, am 6.5. findet dann im legendären King’s Club ab 20:30 Uhr die offizielle Wahl des neuen Mr Leather Baden-Württemberg statt. Um den neuen Mr Leather Baden-Württemberg dann gebührend zu feiern, ziehen die Fetisch-Kerle ab 23 Uhr gemeinsam weiter zur „RoughMenNight“-Party, die in einer neuen Partylocation stattfindet: Egal ob auf dem Dancefloor, an der Bar oder in der Cruising- und Chill-Out-Zone, hier können nationale Kontakte neu geknüpft und bestehende Freundschaften ausgiebig vertieft werden. Das komplette Programm des Maitreffens gibt’s auf der Website des LC Stuttgart.

4. – 7.5., Maitreffen des LC Stuttgart, Infos über www.lc-stuttgart.de

6.5., ab 20:30 Wahl des Mr Leather Baden-Württemberg 2017/18 im King’s Club, im Anschluss ab 23 Uhr „RoughMenNight“-Party