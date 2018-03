Vormerken: Positive Begegnungen 2018

× Erweitern Foto: bjö PositiveBegegnungen

„Positive Begegnungen“ ist das bundesweite Treffen für Menschen mit HIV und Aids, zu dem Angehörige, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfen und aus dem Medizinbereich, aber auch aus dem Rechtswesen, aus Wissenschaft, Politik und Medien für ein langes Wochenende zusammenkommen, um gemeinsam über die Herausforderungen des heutigen Lebens mit HIV und Aids zu diskutieren. Die erste Konferenz dieser Art fand 1990 in Frankfurt statt. Vom 23. bis 26.8. 2018 wird nun in Stuttgart zu den 20. Positiven Begegnungen geladen. „Auch wenn sich die Lebenssituation von Menschen mit HIV seit 1990 erheblich verbessert hat, wir nicht mehr ständig mit Krankheit und Tod konfrontiert sind, bleiben viele Themen die gleichen“, heißt es dazu in einer Erklärung der Deutschen AIDS-Hilfe. „Wir wollen neben aktuellen Themen auch immer wieder zurückblicken – auf das, was wir erreicht haben, was sich verändert hat, aber auch auf das, was sich noch ändern muss“. Das Motto der 20. Positiven Begegnungen lautet „Wir sind überall“: „Damit wollen wir deutlich machen, dass die Gesellschaft sich mit uns auseinandersetzen muss, da wir lange leben, überall zu finden sind und auch überall sein wollen“, so die Erklärung. „Wir lassen uns nicht an den Rand drängen, sondern nehmen unseren Platz mitten in der Gesellschaft ein“. Anmeldungen zur Konferenz im August werden schon jetzt entgegengenommen.

Infos und Anmeldung über www.aidshilfe.de/positive-begegnungen und www.facebook.com/PositiveBegegnungen/