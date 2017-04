Vormerken: Maitreffen des LC Stuttgart

× Erweitern Foto: LC Stuttgart LC Stuttgart Stephan Schulze, Mr Leather Baden-Württemberg 2015/16, gibt im Mai die Schärpe weiter

Große Events sollten gut vorbereitet sein – das gilt für Organisatoren wie für die Gäste. Vom 4. bis 7. Mai lädt der LC Stuttgart zum jährlichen Leder- und Fetischtreffen nach Stuttgart ein. Höhepunkt des Wochenendes wird natürlich die Wahl des Mr. Leather Baden-Württemberg 2017/18 im King’s Club sein, die der Stuttgarter Verein in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer LUGMAN veranstaltet.

Im Anschluss an die Wahlzeremonie wird bei der exklusiven RoughMenNight-Party in einer noch geheimen Sonderlocation ordentlich gefeiert. Aber auch das Rahmenprogramm verspricht ein abwechslungsreiches Wochenende: Es startet am Donnerstag mit einem Besuch der Festzeltsause „Gaydelight“ auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, freitags gibt’s ein entspanntes Treffen im Boots und später im Eagle die Vorstellung der Mr. Leather-Kandidaten. Samstag gibt’s wahlweise eine Motorradtour durch das untere Neckartal und den Odenwald, oder eine Sightseeingtour durch Stuttgart mit der Besichtigung des Schloss Solitude. Sonntags klingt das Wochenende beim Besuch des Stuttgarter Frühlingsfestes aus. Anmeldemöglichkeiten für das komplette Wochenende gibt’s über die Website.

4. – 7.5., Maitreffen des LC Stuttgart, Infos über www.lc-stuttgart.de