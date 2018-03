Vollgas für VOLLESROHR

× Erweitern Foto: Andreas Nagel VollesRohr

Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen beginnt auch wieder die Saison für die Motorradfahrer. Vorne mit dabei sind VOLLESROHR, der Freundeskreis schwuler Motorradfahrer Frankfurt. Die Gruppe versteht sich nicht als Fetisch- oder Sex-Treff, einzig die Liebe zum Motorrad und zu gemeinsamen Ausfahrten eint die Männer. Und von März bis Oktober wird jeden Monat eine andere Tagestour angeboten: Zum Beispiel am 10.3. in den Odenwald, am 8.4. in den Rheingau oder am 12.5. in den Hunsrück. Vom 15. bis 17.6. gibt’s zusätzlich eine dreitägige Wochenendtour in die Fränkische Schweiz, vom 9. bis 15.8. kann man sich auf eine siebentägige Tour durch’s Elbsandgebirge bei Dresden freuen. Wer sich der Gruppe anschließen möchte: Infos und Kennenlernen gibt’s beim monatlichen Stammtisch im Switchboard.

VOLLESROHR, Stammtisch jeden ersten Dienstag im Monat im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, mehr Infos zur Gruppe und den Touren gibt’s über www.vollesrohr.de