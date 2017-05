× Erweitern Foto: zerfe / pixelio.de VOLLESROHR

Rauf auf den Bock: Die Saison für Motorradfahrer ist im vollem Gang, und VOLLESROHR, der Freundeskreis schwuler Motorradfahrer Frankfurt, ist auch in diesem Jahr mit vollem Einsatz dabei. Rund 180 motorradbegeisterte Fahrer aus dem gesamten Bundesgebiet gehören zur Gruppe; neben den regelmäßigen Stammtischtreffen am ersten Dienstag jeden Monats um 19 Uhr im Switchboard, sind vor allem die Tagestouren ins Frankfurter Umland interessant. Bis Ende Oktober sind noch sieben davon geplant, die nächsten führen am 6.5. in den Spessart und den Vogelsberg, und am 6.7. geht’s in den Westerwald. Weitere Ziele sind der Hunsrück, der Odenwald oder Limburg. Wer noch mehr Freiheit genießen möchte, sollte sich die längeren Wochenendtouren vormerken: Vom 25. bis 28.5. geht’s ins Waldecker Land, Ende August nach Luxembourg und Ende September ins Weserbergland. Gib Kette!

Mehr Infos über www.vollesrohr.de