Valentinstag für Fortgeschrittene

Das kleine französische Restaurant Maaschanz an der Dreikönigskirche, unweit des Eisernen Stegs am Sachsenhäuser Ufer, ist nicht nur für seine hervorragende Küche bekannt, die monatlich eine andere französische Region kulinarisch in den Mittelpunkt stellt. Auch mit regelmäßigen Events überrascht und unterhält Chef Bruno Lauffenburger und sein Team die Gäste. Am Valentinstag wird zum mehrgängigen großen „Menu des amoureux“ geladen – und da sind nicht bloß Pärchen willkommen: „Warum nicht zusammen mit den besten Freunden den Valentinstag feiern?“, meint Chef Bruno. „Gerne zu dritt oder zu viert –warum nicht? Wir feiern hier am Valentinstag alle zusammen! Et voilá“. Das „Menu des amoureux“ wird von einem Showprogramm begleitet; mit dabei sind die Entertainer Tony Riga und Chantal Chabraque, Drag-Pianist Jeruza Miller, Zauberer Kay Schmid, Jemal Maladsize an der Gitarre und viele Überraschungen: Love und Lieder, Bio-Chansons, Comedy und Wunderbares!

14.2., Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, 19 Uhr, Reservierungen tägl. ab 15 Uhr über 069 622886, mehr Infos über www.maaschanz.de