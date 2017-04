Unsere Lieder für Kiew

× Erweitern Foto: bjö ESC Preview

Bereits zum fünften Mal laden der Eurovision Fanclub Germany und der OGAE Germany zur öffentlichen Preview der Videos aller Acts des Eurovision Song Contests – in diesem Jahr nehmen 43 Länder am Liederwettstreit teil! Hat der deutsche Beitrag (Levina mit „Perfect Life“) Chancen auf einen der vorderen Plätze? Neben Fachsimpeln über Refrain-Qualitäten, Choreografien und Outfits wird am Ende des langen Abends natürlich der lokale Frankfurt-Siegertitel per Voting im Saal ermittelt. Als Gäste sind die Autoren Mario Lackner und Oliver Rau mit ihrem 2015 erschienen Buch „Friede, Freude, Quotenbringer: 60JahreSongcontest“ vor Ort – fundiertes Fachwissen mit satirischem Unterton.

28.4., Stadtbücherei Zentralbibliothek, Hasengasse 4, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.facebook.com/ecgermany