TUI Frankfurt: Reisetipps vom Expertenteam

× Erweitern Foto: TUI Store Frankfurt TUI-Frankfurt Marvin Günther, Marleen Freudenberg, Lia Roggow-Stadler, Marika Krumes, Monika Rückert und Dominik Kaszuba (v.l.n.r.)

Dieses Jahr veröffentlicht das Team des TUI-Reisebüros Frankfurt sein eigenes Reisemagazin mit den persönlichen Highlights und Tipps der Reisebüro-Mitarbeiter, erstellt aus den Angeboten der aktuellen Saison. Mit Dominik Kaszuba, Büroleiter des Frankfurter TUI-Reisebüros, hat das GAB-Magazin die Angebote gecheckt.

Dominik, ihr habt euch als ein Special-Thema unter anderem Honeymoon- und Hochzeits-Reisen rausgepickt. Gibt es dort auch Angebote für Homo-Paare?

Natürlich können wir aus den Angeboten die passenden Reisen zusammenstellen, je nach dem, wie man sich seinen Honeymoon vorstellt. Wir schauen zum Beispiel, ob es im gewünschten Urlaubsgebiet entspreche Hotelangebote mit außergewöhnlichen Wellnessanlagen oder ähnlichem gibt. Als Ziel würde ich hier zum Beispiel Mauritius vorschlagen. Aber auch der neue Robinson Club in Khao Lak in Thailand bietet sich hervorragend für eine Reise zu zweit an.

Robinson Clubs sind also nicht nur für Familien gemacht?

Nein, überhaupt nicht! Die Clubs sind unterschiedlich ausgerichtet, und gerade für Paare oder Singles eignet sich ein Club-Urlaub, weil man immer ein großes Angebot an Aktivitäten hat. Der neue Club in Khao Lak zum Beispiel bietet viel Sport, angefangen von Fitness- oder Yoga-Kursen, über Golf oder Wassersport bis hin zum Tauchen, dazu ein toller SPA-Bereich und einen traumhaften Strand. Man kann auch viel außerhalb des Clubs unternehmen, zum Beispiel statt Vollpension nur das Frühstück buchen, und außerhalb Essen gehen. Das Essen in Thailand ist phantastisch. Die fünf-Sterne Anlage des Robinson Clubs in Khao Lak ist neu renoviert, und insbesondere in der Nebensaison kann man günstige Angebote finden.

Auch für Kreuzfahrt-Fans habt ihr Neuigkeiten ...

Ja, Hapag Lloyd Cruises bieten in der Saison 2019/2020 mit „Hanseatic Inspiration“ und „Hanseatic Nature“ zwei neue Schiffe an, die auf sogenannte „Expeditionsfahrten“ zu exotischen Orten wie die Arktis oder die Antarktis, aber auch nach Mittel- oder Südamerika gehen. Sehr individuell und exklusiv, aber nicht ganz billig. Dafür wird aber auch viel geboten. Die Schiffe sind mit rund 200 Passagieren und einer 175 Mann starken Crew gut besetzt. Wie gesagt, erst ab der Saison 2019/2020, aber die Vormerkungen sind teilweise jetzt schon ausgebucht.

Mehr Infos zu maßgeschneidertem Pauschalreisen gibt’s im TUI-Reisebüro, Kaiserstr. 22, Frankfurt, www.tui-reisebuero.de/frankfurt1