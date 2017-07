Tipp: Spoken Word Workshop

× Erweitern Foto: S. Hofschlaeger_pixelio.de Spoken Word

„Trans* - Ja und?“, das Projekt von PLUS Mannheim für junge Trans*-Menschen von 14 bis 26 Jahren, bietet am 8. und 9.7. einen Wochenend-Workshop für junge Trans*-Menschen. Die Teilnehmenden können ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche rund um das Thema Transsexualität gegenseitig austauschen, um schließlich in Form von kreativem Schreiben spielerisch Texten zu lernen. Am Ende des Workshops soll eine Performance zum Thema entstehen.

8. und 9.7., PLUS, Max-Joseph-Str. 1, Mannheim, Anmeldung und Infos über www.transjaund.de

