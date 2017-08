× Erweitern Foto: GAB Magazin Covermodel 2017 Timo ist das GAB-Covermodel 2017

Eine beliebte Aktion: Zum CSD Frankfurt veranstaltet das GAB Magazin regelmäßig den GAB Covermodel-Contest, und auch in diesem Jahr ließen sich wieder rund 100 Covermodel-Kandidaten und Kandidatinnen in der GAB-Casting-Lounge ablichten. Die GAB-Leserinnen und –Leser haben nun per Online-Abstimmung für ihre Favoriten abgestimmt – und der glückliche Sieger 2017 ist Timo aus Ludwigshafen!

Lachend nahm er die Nachricht vom Gewinn entgegen: „Ich musste mich ein bisschen überreden lassen, am Contest teilzunehmen“, gestand der sympathische End-Zwanziger. Aber die Überwindung hat sich gelohnt! Bereits im vergangenen Jahr nahm Timo am Contest teil und landete damals bereits auf dem zweiten Platz. „Ich bin eigentlich seit acht Jahren schon regelmäßiger Gast beim CSD Frankfurt“, erzählt er weiter. Neben der Frankfurter Szene ist er natürlich vorwiegend in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Gebiet unterwegs. Für das nun anstehende Cover-Shooting mit dem Frankfurter Fotografen Hans Keller wechselt Timo quasi die Fronten – denn er ist selber Fotograf mit eigenem Studio. Zusätzlich gewinnt er zwei Tickets für den Loveball, den Benefizball zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt: „Den Loveball finde ich echt interessant, und mein Freund wird sich über die Tickets sehr freuen“, meint Timo. Und wir freuen wir uns auf ein tolles Shooting!