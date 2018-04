Tanz im FVV

× Erweitern Foto: fvv.org Tanz FVV

Locker, aber mit Haltung: Bei den Tanzkursen des FVV wird auch der sportliche Aspekt des Paartanzes deutlich. Am 10.4. startet ein neuer Grundkurs

Für viele sind Erinnerungen an die Tanzkurszeiten der Jugend eher traumatisch: Steife Unterrichtsstunden, ungelenke Bewegungen pubertierender Teenager und ein schwitziger Abschlussball unter den strengen Augen der Eltern – das kann ja keinen Spaß machen! Die Tanzkurse im FVV beweisen das Gegenteil, denn hier wird auch der sportliche Aspekt des Paartanzes deutlich: Tanzen fördert die Koordination, das Rhythmusgefühl, die Körperhaltung und sorgt für einen knackigen Po. Wer sich also vom Teenager-Trauma befreien möchte: Am 10.4. startet in der Sporthalle der Textorschule ein neuer FVV-Grundkurs in Standard/Latein. Der Kurs richtet sich vor allem an Anfänger: Männer und Frauen, Paare oder auch Einzeltänzer können teilnehmen. Und für alle, die schon Tanzerfahrung haben und sich weiter in elegant-grazilen Bewegungen üben möchten, stehen die laufenden Kurse für Fortgeschrittene bereit.

10.4., FVV-Grundkurs Standard/Latein-Tanz, Textorschule-Europaschule, Textorstr. 104 (Zugang über Schwanthaler Str. 61/63), Frankfurt, 20:30 Uhr, der Kurs findet einmal wöchentlich statt, weitere Tanzkurse und mehr Infos über www.fvv.org