Suvadee: Traditionelle Thai Massagen

Suvadee Massage

Bei Suvadee denken die meisten an leckere thailändische Küche, die im gleichnamigen Restaurant in der Passage am Steinweg unweit der Frankfurter Hauptwache serviert wird. Gegenüber in der Passage befindet sich ein weiterer Ort der thailändische Tradition pflegt: Das Suvadee Massage Studio. Nach ein paar Stufen treppab gelangt man in einen großzügigen, mit Tüchern und Blumen landestypisch und einladend gestalteten Gewölberaum. Auf bequemen Thai-Massagebetten bietet das überaus freundliche und qualifizierte Team ausgebildeter Thai-Masseure klassische Thai-Massagen, Öl- und Fußmassagen. In der Landessprache heißt die Massage „Nut phaen Buran“, was soviel bedeutet wie „massieren nach uraltem Muster“ – denn die Thai-Massage hat eine lange Tradition und baut auf die ayurvedische Lehre auf, nach der der Körper mit einem Netzwerk aus Energiebahnen ausgestattet ist. Die ganzheitliche Massagetechnik entspannt also nicht nur die Muskulatur, sondern aktiviert mit speziellen Dehn- und Druckbewegungen auch diese Energiebahnen. Das tut Körper, Geist und Seele gut – und zur perfekten Abrundung des kleinen City-Thai-Urlaubs empfiehlt sich natürlich ein Besuch des Restaurants.

Suvadee Massage, Steinweg 7, Frankfurt, www.suvadee-thai-massagen.de