Stay Gay at Westin oder: Play well, sleep well

Mitten im Frankfurter „Bermuda-Dreieck“ und nur wenige Meter von der Konstablerwache entfernt liegt das Westin Grand Frankfurt, das sich in den letzten Jahren als LGBTIQ*-freundliches Hotel einen Namen gemacht hat (www.staygayatwestin.com). Auch in diesem Jahr wird sich das Hotel wieder auf dem Christopher Street Day in Frankfurt engagieren: als Hotelpartner des CSD und mit einem eigenen Wagen bei der Demonstration.

Play well, sleep well – Nach dem Motto „Wer gut feiern kann, hat ein gutes Bett verdient“ bietet das Hotel ein CSD Übernachtungsangebot an: Eine Übernachtung im Classic Doppelzimmer mit Westin Heavenly® Bed, Flatscreen und Nespresso Kaffeemaschine, inklusive Teilnahme am Superfoods Frühstücksbuffet, Willkommensdrink in der Hotelbar GrandSeven, freiem Zugang zum Emotion Spa mit Pool und Saunen sowie der Möglichkeit für einen Late Check Out bis 16.00 Uhr ab 74,50 Euro pro Person im Doppelzimmer (119 Euro im Einzelzimmer). Zudem ist als weiteres Highlight ein Ticket pro Person für jeweils eine der zwei angesagtesten CSD-Partys inkludiert (Freitag: Club 78 @Velvet Club, Samstag: Delicious @Gibson Club).

Für gute Stimmung und Partyfeeling sorgt die Teilnahme an der traditionellen CSD Demonstration samstags vormittags auf einem Truck. Wer also die Demonstration ganz hautnah erleben möchten – nämlich als Gast auf dem hoteleigenen Wagen – empfiehlt sich das Demo-Truck-Ticket. Es beinhaltet ein Kennenlern-Frühstück, gemeinsamer Spaziergang zum Demo-Start am Römer, ein Motto-Shirt, die Fahrt auf dem Westin-Truck sowie Getränke während der Fahrt. Der Ticketpreis liegt bei 30 Euro pro Person.

Buchungen via www.staygayatwestin.com/csd, Tel: 069 2981752 oder per E-Mail an reservation.frankfurt@westin.com. Weitere Informationen ebenso unter www.staygayatwestin.com/csd.