Stadtspaziergang „Queer in Frankfurt“

Die Frankfurter GRÜNE-Fraktion lädt mit Stadtführer Christian Setzepfandt zu einem queeren Stadtspaziergang ein; die circa zweistündige Tour führt an bekannte und auch weniger bekannte Orte von Frankfurts schwul-lesbischer Geschichte: Von Karl-Heinz Ulrichs, der unter anderem als Sexualwissenschaftler bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Homosexualität erforschte und sich als Pionier für Gleichberechtigung einsetzte, bis zum Denkmal Homosexuellenverfolgung am Klaus-Mann-Platz werden insgesamt mehr als 10 Stationen erwandert. „Die Geschichte zu kennen heißt die Gegenwart zu verstehen“, meint Manuel Stock, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Römer. „Keiner kennt die Geschichte der Frankfurter besser als der Historiker und Stadtführer Christian Setzepfandt, und seine Führungen durch Frankfurt sind immer wieder ein Genuss“, so Manuel Stock; er freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben Manuel Stock werden am Stadtspaziergang auch Gesundheits- und Personaldezernent Stefan Majer sowie die Stadtverordneten Beatrix Baumann, Jessica Purkhardt und Dimitrios Bakakis teilnehmen.

5.8., Treff am Mahnmal Homosexuellenverfolgung, Klaus-Mann-Platz, 15 Uhr