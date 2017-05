Stadt Frankfurt zeigt queere Filme

× Erweitern Foto: Salzgeber Cloudburst

Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt lädt rund um den IDAHOT unter dem Motto „We are Family" zu einer Veranstaltungsreihe zum Thema LSBTTIQ-Kinder, - Jugendliche und Regenbogenfamilien. Gezeigt werden verschiedene Filme an unterschiedlichen Orten in Frankfurt.

Am 20.5. werden im LSKH gleich zwei Filme gezeigt: um 17 Uhr das auf einer wahren Geschichte beruhende Drama „Any Day Now“: West-Hollywood, 1979; der Travestiekünstler Rudy (Alan Cummings) und sein Freund Paul haben sich des jungen Marco angenommen; der Junge mit Down-Syndrom wurde von seiner drogenabhängigen Mutter im Stich gelassen, bei Rudy und Paul findet er zum ersten Mal eine echte Familie. Die Probleme beginnen, als die beiden Männer Marco adoptieren möchten ...

Um 19 Uhr läuft im LSKH „Cloudburst“, eine rührende Geschichte des lesbischen Paares Stella und Dolly: die blinde Dolly soll in ein Altersheim und Stella aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen; kurzerhand entführt Stella Dolly aus dem Heim und macht sich mit ihrer Freundin auf eine Reise nach Kanada, wo beide heiraten können; unterwegs gabeln sie den Striptänzer Prentice auf; eine ungewöhnliche Freundschaft beginnt!

Weitere Filme sind das schwedische Gender-Märchen „Girls Lost“ am 18.5. im Café Eins des AStA Frankfurt of Applied Science am Nibelungenplatz, die Kinder-Gender-Filme „Aus Kay wird Nils“ und „Mädchenseele“ am 22.5. im Kino des Filmmuseums und der deutsche Dokufilm „Unter dem Regenbogen“ am 22.5. in der IGS Nordend (Hartmann-Ibach-Str. 54).

Mehr Infos zum Programm über www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de