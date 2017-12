× Erweitern Foto: Badhaus.Bar Badhaus.Bar Weihnachten

Stilecht startet die „St. Pauli Weihnacht“-Reihe in der Badhaus.Bar am 1.12.: Der Shanty-Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei singt vor der Tür, drinnen sorgt DJ Hill Cardwell für internationales Reeperbahnflair, das von der Burlesquetänzerin Sassy Em und dem Travestiestar Marissa Sinwellmit einer Mitternachtsshow und sexy Kiez-Stimmung getoppt wird. Barchefin Karo mixt dazu ihre Cocktail-Specials, Astra vom Fass gibt’s in der Badhaus.Bar sowieso. Bis zum großen „St. Pauli“-Finale am 23.12. folgen weitere schräg-frivole Kiez-Nächte in der Häfnergasse!

Die schnuckelige Badhaus.Bar ist übrigens unter den 30 Finalisten des Deutschen Gastro-Gründerpreises 2017 gelandet; über 300 Bewerber aus dem gesamten deutschsprachigen Raum hatten sich gemeldet.

Das Team um Inhaber Christian Liffers ist glücklich: „Neben dem Stolz über die Anerkennung der monatelangen Arbeit ist es vor allem die Freude darüber, das wir beweisen, dass Wiesbadens Nachtleben alles andere als langweilig oder kurz vor dem Ableben ist. Es gibt außer mir aber noch weitere engagierte Wirte mit tollen Ideen und schönen Locations, die auch in Zukunft das Ausgehen in Wiesbadens Altstadt lohnenswert machen“, meint Liffers in einer Erklärung.

Derweil schreiten die Arbeiten am Badhaus.Club weiter voran; dem der Bar zukünftig angeschlossenen Club für Partys und Live-Konzerte. Im Gebäudekomplex des historischen Badehauses der Badhaus.Bar soll der Club im kommenden Jahr eröffnen. „Im nächsten Jahr gründen wir ja also wiederum neu“, meint Liffers. „Und mir wurde in Berlin bei der Verleihung nahegelegt, mich doch auf jeden Fall auch beim Gastro-Gründerpreis 2018 zu bewerben. Dann holen wir uns eine der Trophäen“, meint Liffers zuversichtlich.

1. – 23.12., St.Pauli Weihnacht in der Badhaus.Bar, Häfnergasse 3, Wiesbaden, Opening-Party am 1.12. ab 21:30 Uhr, www.badhaus-bar.de