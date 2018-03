SoundBites@ GrandSeven

× Erweitern Foto: Martin Castillo Alfred McCrary SoundBites mit Alfred McCrary

Neben der monatlichen After-Work-Lounge startet ab sofort ein weiteres Special in der GrandSeven Bar des Westin Grand Hotels Frankfurt: Gemäß der alten Hotelbar-Tradition wird es an ausgewählten Abenden Pianomusik und Livegesang geben. Das Hotel konnte dafür Alfred McCrary gewinnen; der Musiker mischt klassischen Jazz mit modernem Entertainment und hat schon mit Stars wie Stevie Wonder, Diana Ross, Pat Boone, Al Jarreau oder Elton John zusammengearbeitet. Zur Abrundung des Abends präsentiert der Westin Grand-Küchenchef eine eigene SoundBites-Karte mit leckerem Barfood und die coolen After-Work Drinks gibt‘s wie immer an der Bar.

22.3., im April am 5., 12. und 26.4., GrandSeven Bar im Westin Grand Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 20 – 23 Uhr, www.grandseven.de