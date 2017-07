Sommerschwüle Mainz: Quo vadis?

× Erweitern Fotos: Thomas Holstein Sommerschwüle Mainz

Mit der Sommerschwüle pflegt Mainz, und insbesondere der Verein Schwuguntia, eine inzwischen 24-jährige CSD-Tradition, auch wenn der CSD hier Sommerschwüle heißt. 1993 begann die Geschichte des Communityevents als Grillfest mit Kultur-, und Partyprogramm in der Alten Ziegelei in Mainz-Bretzenheim.

Dieses Konzept wurde auch beim Umzug 2004 in das KUZ Mainz beibehalten. Seit 2014 findet die Sommerschwüle auf dem Gutenbergplatz, mitten in der Mainzer City, statt, und bietet seitdem auch eine Demonstration durch die Mainzer Innenstadt.

Für 2017 stellt der Verein Schwuguntia die Frage „Quo vadis?“ – Wohin gehst du? Die Frage ist doppelt zu verstehen: Zum einen sorgt sich Schwuguntia konkret um die Zukunft der Sommerschwüle: „Gerade in den letzten Jahren ist eine wachsende Diskrepanz zu spüren zwischen dem öffentlichen Interesse und der steigenden Erwartung einerseits, und dem Engagement und der Unterstützung zur Ausrichtung der immer größer werdenden Veranstaltung auf der anderen Seite“, heißt es dazu in einer Erklärung des Vereins. „Quo vadis?“ fragt aber hinsichtlich der immer lauter werdenden reaktionären Stimmen auch nach dem Weg, den Deutschland insbesondere im Bundestagswahljahr in Bezug auf queere Gleichberechtigung einschlägt. Unter dem Leitspruch „Vielfalt! Liebe! Stolz! Jetzt!“ soll genau auf die noch immerwährende Ungleichbehandlung queerer Menschen hingewiesen werden.

Start der Parade ist um 14 Uhr ab dem Tritonplatz, gleich hinter dem Gutenbergplatz, wo bereits ab 10 Uhr das große Straßenfest mit Essens- und Getränkeständen, Infozelten der Gruppen und Vereine sowie einem buntem Bühnenprogramm inklusive Live-Musik und Polit-Talk steigt. Den Abschluss bietet die offizielle CSD-Party in der Rheingoldhalle, unweit des Festplatzes.

22.7., Sommerschwüle Mainz, Straßenfest Gutenbergplatz 10 – 22 Uhr, Demonstration um 14 Uhr ab Tritonplatz, Party ab 22 Uhr, Rheingoldhalle, Rheinstr. 66, Mainz, www.sommerschwuele.de