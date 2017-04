× Erweitern Illustration: Ralf König Sommerfest der AIDS-Hilfe Frankfurt Ralf König gestaltete das Plakat zum Sommerfest 2017

Erfreuliche News gibt es über das Sommerfest der AIDS-Hilfe: In diesem Jahr wird das Communityfest erstmals an zwei Tagen stattfinden! Von Samstagabend, dem 10.6., 20 bis 23 Uhr bis Sonntag, dem 11.6., von 13 bis 22 Uhr. Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Sommerfest gibt ein für die AIDS-Hilfe Frankfurt angefertigtes Plakatmotiv von Ralf König. Das GAB Magazin hat mit Achim Teipelke, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Frankfurt, über die Neuerungen und deren Hintergrund gesprochen.

Das Sommerfest der AIDS-Hilfe findet in diesem Jahr erstmals Samstagabend und am Sonntag statt. Wie kam es dazu?

Wir hatten zwei Überlegungen für das Sommerfest: Zum einen soll das Sommerfest eine Eröffnung für die Sommersaison der Community sein. Natürlich muss sich so ein Fest auch rechnen, daher haben wir uns dazu entschlossen, das Fest am Samstagabend schon beginnen zu lassen. Darüber hinaus soll es aber auch ein Fest sein, auf dem sich die Diversität unserer Szene abbilden kann. Das knüpft auch an unser Motto vom Welt-Aids-Tag 2016 „Haltung zeigen“ an: Wir denken, es ist wieder an der Zeit, Leute zu ermutigen, sich nicht wegen ihrer Homosexualität zu verstecken. Als wir uns mit dem Sommerfest beschäftigt haben und mit Wirten und Community-Leuten gesprochen haben, haben wir mitbekommen, dass es wohl gerade wieder vermehrt homophobe Pöbeleien oder verächtliche Sprüche gibt. Also werden wir das auf dem Sommerfest thematisieren. Ich kenne das noch aus früheren Zeiten: Damals gab es immer wieder Übergriffe in den Cruisingparks. Wir haben dann eine eigene Parkwache organisiert, Leute, die nachts in den Parks „aufgepasst“ haben. Auch um zu zeigen, dass wir Schwule ein Auge aufeinander haben, dass wir aufeinander achten. Und dieses Gefühl von Community, von Unterstützung, von Sich-Sorgen, brauchen wir gerade in den heutigen Zeiten wieder vermehrt. Nicht wegschauen, wenn es eine Bedrohung gibt. Wer sonst, wenn nicht wir selbst, haben doch das beste Gefühl dafür, wenn es um unsere Bedürfnisse, aber auch Ängste und Nöte geht. Wir möchten mit dem Sommerfest Leute zusammenführen und ein Gemeinschaftsgefühl stiften. Es gibt zum Beispiel so viele Gruppen und Vereine in Frankfurt, aber es gibt wenig Verbindung untereinander. Wir möchten das gerne zusammenführen und das Gemeinschaftliche unterstützen, zusammen mit den Wirten, den Gruppen und Vereinen.

Wie passt das zum Sommerfest der AIDS-Hilfe, das ja eher das für die Themen HIV, Aids und Prävention steht?

Unser Verständnis als AIDS-Hilfe war schon immer viel weiter gefasst als bloß eine klassische Präventionsagentur zu sein. Wir arbeiten mit struktureller Prävention. Das heißt, wir haben nicht nur die traditionellen Verhaltensbotschaften wie „Raus bevor’s kommt“ oder „Benutzt Kondome“ gesendet, sondern wir haben immer auch darauf geachtet schwule Strukturen zu unterstützen. Unsere Arbeit soll erreichen, dass man ein Bewusstsein für sich entwickelt. Sich selbst Wert schätzen, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und sich deshalb auch um sich und seine Gesundheit zu kümmern. Das funktioniert nur in einem entsprechenden Umfeld, wenn man als Homosexueller nicht diskriminiert wird. Dafür muss gesorgt werden. Das sind alles keine neuen Ideen, sondern diese Überlegungen haben wir schon vor vielen Jahren gemacht. Und wir denken, dass es jetzt wieder an der Zeit ist, diese Ideen zurück ins Gedächtnis zu rufen. Das Eis ist dünner geworden. Es hat sich viel zum Guten verändert, darauf können wir stolz sein. Aber wir dürfen das auch nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern müssen es verteidigen. Und jetzt ist dafür die richtige Zeit!

Sommerfest der AIDS-Hilfe, 10. und 11.6., Alte Gasse, Frankfurt, mehr Infos über www.frankfurt-aidshilfe.de