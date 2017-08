Sommerfest der AIDS-Hilfe Stuttgart

× Erweitern Foto: uschi dreiucker / pixelio.de Sommerfest AIDS-Hilfe Stuttgart

Seit drei Jahren lädt die AIDS-Hilfe Stuttgart im Monat nach den CSD-Feiern zu einem feinen Sommerfest. Mit Bierbänken, Musik sowie einem Info- und Gastro-Stand wird im Haus sowie vor dem Gebäude in der Johannesstraße gefeiert. Das Fest ist zum einen ein Tag der offenen Tür, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, die Arbeit der AIDS-Hilfe kennen zu lernen. Zum anderen ist es auch das Fest für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfe, als Dankeschön für alle Helfenden und Unterstützenden. So oder so: Man trifft eine Menge Leute, und vielleicht auch einige, die man lange schon nicht mehr gesehen hat. So geht Community!

25.8., AIDS-Hilfe, Johannesstr. 19, Stuttgart, 16 – 22 Uhr, www.aidshilfe-stuttgart.de