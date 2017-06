Sommerfest 2.0 – die AIDS-Hilfe lädt in die Alte Gasse

× Erweitern Foto: Miss Mary Alte Gasse Fest Sommerfest der AIDS-Hilfe in der Alten Gasse

Das Sommerfest der AIDS-Hilfe Frankfurt, das mit Community-Ständen, Live-Bühne und Aktionen viel mehr als ein Straßenfest ist, findet in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen statt!

× Erweitern Foto: Christian Woeste Alte Gasse Fest Live dabei: Amanda Paris Kayne

Das „Warm Up“ bildet der Samstagsabend: Ab 19 Uhr sind hier die Getränkestände geöffnet und von der Showbühne heizen DJ Queerious – von der am gleichen Abend stattfindenden „Party like it’s 1999“-Sause ein – sowie DJ Mauricio mit feinen Housetunes aus der bluebar. Als Gaststar wird Lady Amanda Paris Kayne live mit Chansons, Musical- und Film-Melodien bis hin zu zeitgenössischen Pop-Balladen begeistern; sie wird von der Bermuda Bar präsentiert, die im Anschluss an das Straßenfest zur „Diva Royal“-Nacht einlädt.

× Erweitern Foto: ElaQuerfeld.com Alte Gasse Fest Live on Stage: Ela Querfeld

Der Sonntag steht unter dem Motto „Info und Kultur“: Ab 13 Uhr hat die Alte Gasse geöffnet, mit Getränke- und Essenständen sowie Infozelten vieler Community-Organisationen und -Gruppen. Die Showbühne zeigt einen bunten Mix aus Infotainment, Showacts und DJ-Sets: Radio Sub, die queere Radiosendung Frankfurts, bringt mit verschiedenen Beiträgen ein vielfältiges Portrait der Frankfurter Szene, die AIDS-Hilfe lädt zur Diskussionsrunde „Gewalt gegen und innerhalb der Community“, Christian Setzepfandt stellt neue Arbeitsbereiche der AIDS-Hilfe vor und natürlich sind die Love Rebels in Sachen HIV-Prävention unterwegs. Aufgelockert wird das Ganze mit erfrischenden Showeinlagen von Jessica Walker, Stephen Folkers und Ela Querfeld sowie dem unverwüstlichen DJ-Team Dirk Vox, Michael Büchel, und Ninety aus der bluebar. Alles in allem ein hübscher Querschnitt durch Frankfurts bunte Szene!

10. und 11.6., Sommerfest der AIDS-Hilfe, Alte Gasse, Frankfurt, Sa 19 – 22 Uhr, So 13 – 22 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de