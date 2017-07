Sommer im Café Klatsch

× Erweitern Foto: Café Klatsch Cafe Klatsch Relaxen mit Stoffel und Dolo im Klatsch

Im Klatsch ist der Sommer ausgebrochen: Die Terrasse wurde verschönert und vergrößert, neue Kissen und Decken sowie der Standkorb samt Liegestühle laden zum relaxten Chillen ein.

Das passt super zu den neuen Öffnungszeiten: Sonn- und Feiertags kann man bereits ab 16 Uhr köstliche Kuchen vom Konditor genießen, dazu empfiehlt Dolo an der Bar einen „Cafe con leche special“, ein kleiner, gesüßter Milchcafé, eine der „Gorilla“-Kaffeespezialitäten aus der neuen, professionellen ECM-Kaffeemaschine. Auch samstags öffnet das Klatsch jetzt bereits um 16 Uhr und präsentiert bis 21 Uhr den „Schlagernachmittag“. Ein neuer, großer Flachbildschirm spielt in Zukunft Partybilder und Live-Übertragungen wie den ESC, und auch das Innere der Café-Bar präsentiert einen neuen, frischen Look!

Termine, um sich das frische Café Klatsch anzuschauen, gibt’s im Juli genügend: Zum Beispiel donnerstags zu Jochens After Work-Special, oder am 10.7., wenn Dolo und die Schlagertanten ihre große After-Show-Party vom Auftritt beim Speyerer Pink Monday feiern. Oder gleich das 17. Thekenjubiläum von Dolo, das am 30.7. mit einer großen Party gefeiert wird!

Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA