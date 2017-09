So war der CSD Darmstadt

CSD Darmstadt 2017 CSD Darmstadt 2017 CSD Darmstadt 2017

Mit einem neuen Teilnehmenden-Rekord von gut 2.000 Demonstrierenden startete bei bestem Sommerwetter die Demo-Parade des CSD Darmstadt am 19.8. vom Luisenplatz durch die Darmstädter Innenstadt. Der Tenor der Zwischenkundgebung sowie der anschließenden Diskussionsrunden auf der Bühne des Straßenfests auf dem Riegerplatz war eindeutig: Die Freude über die „Ehe für alle“ soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Alltag Gewalt und Diskriminierung gegen LSBTIQ* wieder zugenommen hat. „Lasst euch das nicht bieten!“, forderte „vielbunt“-Vorstand Stefan Kräh alias Rosa Opossum bei der Zwischenkundgebung der Demo-Parade. Er selbst sei erst kürzlich auf der Straße angepöbelt worden; die Situation von LSBTIQ* in anderen Ländern sind im Vergleich noch viel dramatischer. „The Future is queer“ lautete das Motto des diesjährigen CSD Darmstadt – in Anbetracht der großen Zahl junger, engagierter CSD-Teilnehmender ist das gar nicht so unwahrscheinlich.

www.csd-darmstadt.de

