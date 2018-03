× Erweitern Foto: Madeinitaly, pixabay.com, gemeinfrei ShowMeYours

Sonntags ab 12 Uhr mittags fallen im Jerome-Kino die Hüllen: Jeder, der sich ganz ohne Textilien am Leib am wohlsten fühlt, kann hier seine Kleidung abstreifen und im Adamskostüm den Cruising-Dschungel erkunden. Im April gibt’s einen Zusatztermin am Ostermontag ab 12 Uhr und an zwei abendlichen After-Work Nackt-Treffs am 11. und 25.4. lautet das Motto ab 18 Uhr: Show me yours, I’ll show you mine.

Sonntags und zusätzlich am 2.4. ab 12 Uhr sowie am 11. und 25.4. ab 18 Uhr, Jerome, Elbestr. 17, Frankfurt