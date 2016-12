SCHMETTERLINGE IM BAUCH

Dr Matthias Jenny

Am 4.3.2017 steigt der vierte Frühlingsball im Gesellschaftshaus Palmengarten. Das Event ist dabei nicht nur reines Amüsement: Es sollen Spenden für die Stiftung Palmengarten und Botanischer Garten erzielt werden, um das pädagogische Konzept des neuen Blüten- und Schmetterlingshauses zu finanzieren. Für den Frühlingsball 2017 wird es ein frisches und neues Konzept geben. Im Interview mit dem GAB Magazin erläutert Palmengarten-Chef Dr. Matthias Jenny die Neuerungen.

Der Frühlingsball 2017 bekommt ein neues Gesicht – auf was kann man sich freuen?

Das gesamte Erscheinungsbild des Frühlingsballs wird sich deutlicher mit den Themen Blüten und Schmetterlingen auseinandersetzen und überall im Gesellschaftshaus sichtbar sein, in der Deko, aber zum Beispiel auch im Drei-Gänge-Sterne-Dinner. Es wird kleine Gimmicks geben, wie eine Brille in Schmetterlingsform, durch deren zweifarbige Sichtfolien man Überraschendes in der Dekoration entdecken kann. Die Brille erinnert ein bisschen an die Masken beim Karneval in Venedig. Vor allem aber wird das Programm eine Verjüngung erfahren. Als musikalische Hauptacts haben wir zum Beispiel Tom Gäbel, den deutschen Frank Sinatra, dazu kommt die „Voice of Germany“-Gewinnerin Ivy Quainoo. Die Percussion-Gruppe „Men in Blech“ wird die Begrüßung am Eingang gestalten, eine Tanzband bringt im Saal klassische Tanzmusik und in der Galerie am Palmenhaus wird DJ Dennis Smith im „Butterfly Club“ Discomusik spielen. Auch die Sponsoren sollen sich auf dem Ball mit Freude präsentieren, es soll keine Zwangsveranstaltung sein, sondern allen Beteiligten Lust bereiten und Spaß machen.

Gibt es einen strengen Dresscode mit Abendgarderobe?

Ich würde es mal so sagen: Hauptsache schön!

Na, das ist ja recht relativ ...

Mir wurde schon mal vorgeworfen, dass der Frühlingsball kein Ball sei, sondern eher eine Party. Aber ich finde das eigentlich in Ordnung. Wenn also zum Beispiel ein Mirko Reeh wieder im Schmetterlingskostüm kommt, finde ich das nett.

Der Frühlingsball sollte die Finanzierungslücke des Blüten- und Schmetterlingshauses von 400.000 Euro schließen. Die bisherigen Bälle haben lediglich etwas mehr als 150.000 Euro gebracht. Ist ein Ball der richtige Weg, um eine solch hohe Summe zu generieren?

Ja, da sind wir natürlich am Suchen und Überlegen, aber nicht ganz mutlos. Wir nehmen uns ein Vorbild an unserem Freund Herrn Mangold, der ja mit großem Erfolg den Loveball durchgezogen hat. Wir haben im Vergleich festgestellt, dass unsere Karten hauptsächlich über Tischkäufe liefen, aber wir möchten nun über eine veränderte Preispolitik eine breitere Beteiligung bekommen. Tischkäufe sind bei Bällen eigentlich üblich, daran sind aber auch viele Bälle kaputt gegangen, weil es die Sponsoren nicht mehr gibt, die 10 oder 12 Leute einladen. Das neue Format bietet zum Beispiel auch eine Tombola mit attraktiven Gewinnen. Und was ich hochspannend finde: Es wird eine Kunst-Auktion geben. Frau Döbritz vom Kunst- und Auktionshaus Döbritz ist dabei und Moderator Frank Lehmann wird die hoffentlich tollen Kunstwerke unter die Menschen bringen. Das ist eine großartige Einlage für einen solchen Ball – und könnte eben auch namhafte Einnahmen generieren und das Schöne mit dem Guten vereinen. Denn der Frühlingsball soll eben nicht nur schön sein, sondern auch ganz schön was bringen!

Wie sieht denn der Plan für das neue Blüten- und Schmetterlingshaus aus?

Die Abrissarbeiten des alten Blütenhauses haben begonnen, Weihnachten 2017 soll die neue Hülle fertig sein, dann beginnen die Innenausbauten. Es wird einen Warmbereich mit 27 Grad geben, in der die Schmetterlinge in einer kompletten Landschaft flattern. In einem zweiten Gebäudeteil wird es ein interaktives Bildungsprogramm zu den Schmetterlingen geben, denn wir sind ja ein Bildungsgarten! Der Plan ist, dass wir nach den Sommerferien 2018 das neue Haus eröffnen können.

Dann reisen Sie zur Eröffnung nochmal an? Denn Anfang 2018 gehen Sie ja in Pension ...

Na, ich hoffe doch sehr, dass ich dann greifbar bin und auch eingeladen werde! (lacht) Offiziell muss ich im Februar 2018 gehen. Vielleicht können wir den Ball 2018 ja vorverlegen, dass es mein Abschiedsball wird. Aber ich hoffe auch, dass der Frühlingsball dann nicht mehr fürs Blüten- und Schmetterlingshaus sammelt. Es gibt ja noch mehr Stiftungsprojekte, zum Beispiel die Villa Leonhardi. Ich möchte gerne alles so gestalten, dass alle glücklich sind. Es kann ja auch schön sein, wenn man einen tollen Nachfolger hat! Da arbeite ich gerade dran.

4.3.2017, Frühlingsball im Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, Infos und Reservierungen (Karten in vier Kategorien ab 99 Euro) über www.fruehlingsball-palmengarten.de