Rolf feiert wieder Heilig Abend!

× Erweitern Foto: LUM3N / pixabay.com

„Rolf is back!“ Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Rolf nach gut zweijähriger Pause, wieder seit einem guten halben Jahr in der Krawallschachtel zurück ist und für das schöne alte Flair sorgt. Ganz in der Tradition von Geselligkeit und Gemütlichkeit begeht er dieses Jahr auch wieder mit seinen Gästen – zu denen sicherlich auch das eine oder andere Urgestein der Szene gehören wird – den Heiligen Abend. Wie früher, scheut er keine Mühe und dekoriert die Krawallschachtel ebenso üppig wie liebevoll und wartet mit Weihnachtsmusik und bunten Tellern auf, die mit Spekulatius, Orangen und andere Leckereien zum Naschen einladen. Natürlich wird es auch Glühwein und Kartoffelsalat mit Würstchen geben. Ein Weihnachtsfest wie zu Omas Zeiten eben.

Als besonderes Geschenk von Rolf sind an diesem Abend übrigens alle alkoholfreien Getränke zwischen 18 und 20 Uhr kostenfrei. Fröhliche Weihnachten!

24.12., Rolfs Heilig Abend, Krawallschachtel, Alte Gasse 24, Frankfurt, ab 18 Uhr