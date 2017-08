× Erweitern Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de Regenbogenfest

Das Regenbogenfest findet bereits zum 27. Mal statt: Nach einer kleinen Pause 2014 hat es 2015 im OEG-Citybeach seine neue Location gefunden. In der relaxten Strandatmosphäre kann entspannt gechillt werden – und ein abwechslungsreiches Programm gibt’s obendrauf. In diesem Jahr sind unter anderem dabei: Die Band „Live Line“, Travestie mit „Die Herren Damen lassen bitten“ oder die Stimmungskanone Christian Stukering. Dolly Dornfelder und Co-Moderator Bastian führen durch das Programm. Das Regenbogenfest bietet außerdem eine Tombola an, deren Erlöse der Verein für die Unterstützung und Förderung von HIV-infizierten und an Aids-erkrankten Menschen sowie für Projekte zur Aids-Prävention verwendet.

5.8., OEG-Citybeach, Friedrichsring 48, Mannheim, 14 – 22 Uhr, www.regenbogenfest.de