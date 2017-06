× Erweitern Foto: Wango Wäldchestag Wäldchestag

Der Frankfurter Wäldchestag am langen Pfingstwochenende ist ein Volksfest mit Tradition – und hier stehen Riesenrad, Autoscooter und Festzelte mitten im Frankfurter Stadtwald! Auch die schwul-lesbische Community ist seit Jahren mit der eigenen Regenbogenarea dabei, die in diesem Jahr zum 11. Mal von den Xtremeties ausgerichtet wird. Vier Tage Party, Live-Acts und Clubfeeling total, auf fast 2.400 Quadratmetern Freiluftfläche mit Getränke- und Essenständen, Showbühne und einem großen wetterfesten Partyzelt.

Die Regenbogenarea startet jeden Tag ab 12 Uhr mit einem zünftigen Frühshoppen und Live-Musik, gefolgt von der Karaoke-Show mit Dennis J., bekannt aus dem Lucky’s. Im Anschluss bringen von 18 bis 21 Uhr Live-Bands und Moderatorin Helena Marion Scholz Power ins Wäldchen – in diesem Jahr sind unter anderen Franca Morgano und ihre musikalischen Freunde, The Silverballs oder die Frankfurter Band „Finanzkrise“ dabei; ein ganz besonderer Live-Moment wird der Auftritt der „Kästels Band“ am Sonntag Abend ab 18 Uhr, die mit einem Tribute-Konzert der im Februar überraschend verstorbenen Teresa Kästel gedenken; die großartige Sängerin war mit ihrer Familienband Stammgast auf Straßenfesten und eng mit der Community verbunden.

Der Wäldches-Dienstag steht traditionell unter dem Motto „Travestie und Schlager“ und präsentiert unter anderen Sophie Russel und Uwe Engel. Im Anschluss an das Live-Programm übernehmen DJs die Party-Area: Mit dabei sind unter anderen am Samstag Miss Thunderpussy, am Sonntag DJ Mama und Hildegard sowie DJ-Newcomerin Melanie Morena am Montag.

3. – 6.6., Regenbogenarea beim Wäldchestag, Oberforsthaus, Sa und So 12 – 1 Uhr, Mo und Di 12 – 24 Uhr, www.facebook.com/RegenbogenareaFrankfurt/