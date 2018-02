× Erweitern Foto: PhotoMENia RAW Fotoshooting

Wer immer schon mal professionelle Fotos von sich im Fetisch-Outfit haben wollte, sollte am 17.2. im neuen Frankfurter Fetisch-Store RAW vorbeischauen: Von 15 bis 18 Uhr ist der Fotograf Dennis Alias von PhotoMENia zu Gast, und jeder Kerl, der im Fetisch-Outfit in den RAW-Store kommt, kann am kostenlosen Shooting teilnehmen. Wem das ein oder andere Accessoire noch fehlt: Der RAW Store hat eine große Auswahl an Bekleidung und Fetisch-Zubehör. Könnte ein sattes Fetisch-Treffen in der Brückenstraße werden! Checkt Die PhotoMENia-Website für einen ersten Eindruck der Fotoarbeiten!

17.2., RAW, Brückenstr. 36, Frankfurt, 15 – 18 Uhr, www.rawonline.de, www.PhotoMENia.de