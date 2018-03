Rachel Intervention ist Diva Deluxe 2018

Die Jury war sich einig und das Publikums-Voting bestätigte das Urteil: Rachel Intervention überzeugte mit ihrer originellen Performance, die Britneys „Crazy“ mit Comedy-Elementen kombinierte – die Stuttgarterin ist Diva Deluxe 2018!

Eine fulminante Partynacht ging der Siegerehrung kurz vor 4 Uhr morgens voran: Performances der sechs Kandidatinnen plus Shows von Bambi Mercury (Diva Deluxe 2017), Electra Pain (Diva Deluxe 2016) und Jury-Mitglied Ryan Stecken. Ein Sonderpreis der Regenbogensitzung ging zusätzlich an Viola De Vill, die mit „Rise like a Phoenix“ DJ Dirk Vox als Sprecher der Regenbgensitzung begeisterte; Viola wird 2019 bei der Regenbogensitzung dabei sein! Die Show ging noch weiter, denn zum 10-jährigen Jubiläum des Drag-Contests bekam außerdem Diva Deluxe-Erfinder Steffen Lopens einen Ehrenpreis überreicht. Oh what a night ...

