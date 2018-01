Queerweddings: Heiraten wie man will

× Erweitern Foto: Alexa Sommer- Eye take your picture Queerweddings Christian und Kevin Reuß

Seit Einführung der „Ehe für alle“ entschließen sich viele Paare, den „förmlichen Bund“ für ihre Beziehung einzugehen. Was bleibt, ist die Frage nach einer angemessenen Zeremonie: Traditionelles Heiraten in der Kirche ist oft nicht gewollt oder vielerorts immer noch nicht möglich, und die mitunter nüchterne Standesamt-Stube reicht einem romantischen Paar nicht immer aus, um seinen Schwur gebührend zu besiegeln. Eine kreative wie individuelle Alternative bieten sogenannte „freie Trauungen“, wie sie Kevin und Christian Reuß mit „Queerweddings“ anbieten. Im Interview erklärt Kevin die Besonderheiten einer freien Trauung.

Was versteht man unter einer „freien Trauung“?

Eine freie Trauung ist mehr als das, was viele Menschen im ersten Moment denken: Eine Trauung im Freien, also draußen. Damit haben wir aber auch gleich einen der großen Vorteile einer freien Trauung: Sie kann einfach überall stattfinden, gleichgültig ob drinnen oder draußen, ob Zuhause oder an einem ganz besonderen Ort.

Alles ist möglich. Denn eine freie Trauung ist eine persönliche und individuelle Zeremonie, frei von Konventionen, Zwängen und Vorschriften. Man kann einfach so heiraten, wie man mag, mit einer mehr oder weniger feierlichen Zeremonie. Auch immer dann, wenn man nicht in die Kirche kann, will oder darf, und das Standesamt einfach nur ein gesetzlich vorgeschriebener Akt ist oder „nur“ standesamtlich zu heiraten, einfach nicht ausdrücken kann, wie toll man sich findet.

Deswegen ist eine freie Trauung eine wunderbare Möglichkeit, die Liebe mit einer besonderen Zeremonie zu feiern. Egal ob laut oder leise, drinnen oder draußen, oben oder unten, rechts oder links oder doch mittendrin.

Für eine freie Trauung ist es auch gleichgültig, ob das Paar der gleichen oder überhaupt einer Konfession angehört, ob das Paar aus dem gleichen Kulturraum kommt, welches Geschlecht man hat, ob man schon mal verheiratet war oder, oder, oder ...

Eine freie Trauung hat weder zivilrechtliche Relevanz noch kirchenrechtliche. Wenn man eine freie Trauung gestaltet, ist man weder vor Gesetz noch vor der Institution Kirche verheiratet. Möchte man von den Vorzügen einer gesetzlichen Ehe profitieren, so bleibt einem der Gang zum Standesamt leider nicht erspart.

Was ist der Unterschied zu einem Weddingplanner?

Ein Weddingplaner kümmert sich um die gesamte Hochzeit. Wir hingegen planen und vor allem führen durch die Trauung. Dahinter steckt jedoch eine ganze Menge Arbeit: Wir treffen uns mit den Paaren zu einem zwei bis dreistündigen Intensivgespräch, wo wir alles erfahren wollen – vom Kennenlernen, dem ersten Kuss, dem Heiratsantrag … einfach alles! Dann werden die Liebsten wie Trauzeugen, Geschwister oder Eltern angeschrieben. Denn je mehr man erfährt, desto persönlicher und emotionaler wird die Trauung. Anschließend schreiben wir die Trauung und überlegen uns ein passendes Ritual.

Die Vorbereitungszeit bis zur Hochzeit ist meist sehr lang. Dementsprechend nehmen wir nicht nur den Part des Trauredners ein; durch die vielen Informationen, die wir durch das Brautpaar und deren Liebsten bekommen, entsteht eine intimere Beziehung, weshalb wir die gesamte Zeit Ansprechpartner für alles sind. Wir geben Tipps und Tricks und sind teilweise auch „Seelsorger“ sollte jemand in Panik und Nervosität geraten. Es entsteht eine Art Freundschaft, die nicht mit der Trauung endet. Meist steht man auch nach der Hochzeit noch in Kontakt.

Einmal im Jahr veranstalten wir ein Treffen mit unseren vergangenen und zukünftigen Brautpaaren. Einfach um sich mal wiederzusehen, und damit haben die Paare auch die Möglichkeit des Austausches, um sich weitere Tricks und Kniffs einzuholen.

„Queerweddings“ traut nicht nur Homo-Paare, wie der Name vermuten lässt?

Natürlich möchten wir mit dem Namen gerade auch gleichgeschlechtliche Paare ansprechen. Von Homos für Homos soll Queerweddings eine Anlaufstelle sein. Aber wir verheiraten nicht nur homosexuelle Paare, wir verheiraten alle. So wie das Brautpaar ist und so wie es das Brautpaar will. „Queer“ steht dann einfach nur für „verrückt“, „verdreht“ und „außergewöhnlich“, denn wir sind anders als die anderen. Wir sind selber „crazy“, „romantisch“ sowie „verträumt“ und möchten alle mit unserer Art verzaubern.

Das ist doch auch das, was eine freie Trauung ausmacht: Sie kann außergewöhnlich sein oder klassisch. Für uns gibt es keine Unterschiede, ob homo- oder heterosexuell, denn Liebe ist doch das Thema, um welches es bei einer Hochzeit geht.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit Queerweddings freie Trauungen anzubieten?

Ich wollte als Jugendlicher schon immer etwas mit Hochzeiten machen. Doch standesamtliche Trauungen waren mir zu „trocken“ und zu unspektakulär. Und Weddingplaner … Naja, nachdem ich meine eigene Hochzeit von A bis Z geplant hatte, dachte ich mir „das kann ich nicht mehrmals im Jahr machen“.

Nachdem ich im Mai 2016 meinen Mann in einer freien Trauung heiratete und es das schönste Erlebnis in meinem Leben war, war mir klar: DAS will ich auch machen, denn es gibt nichts Schöneres, als Menschen an ihrem schönsten Tag zu begleiten und sie glücklich zu machen. Also ließ ich mich zum freien Trauredner ausbilden.

Mein Mann Christian hat mich in meiner ersten Hochzeitssaison begleitet und war damals für die Technik zuständig. Ich hatte ihn mit dem „Fieber“ angesteckt, er meinte zu mir: „Schatz, ich will nicht mehr nur die Musik machen, ich will jetzt auch vorne stehen“ (lacht). Also nahm ich ihn mit zu Kennenlerngesprächen und Vorbereitungstreffen und bildete ihn zum Trauredner aus.

Ihr habt auch einen ganzen Stab an Partnerfirmen und –agenturen, die die Hochzeit unterstützen können; wie kam es zu diesen Kontakten?

Connections sind in der Hochzeitsbranche sehr wichtig, denn man empfiehlt sich gegenseitig weiter und versucht den Brautpaaren so viel wie möglich zu helfen. Das ist auch das Schöne in dieser Branche. Es gibt kein „Konkurrenzdenken“. Auch wir Redner empfehlen uns gegenseitig weiter, zum Beispiel, wenn jemand an gewissen Daten ausgebucht ist. Wir lernen andere Dienstleister auf Hochzeiten, Hochzeitsmessen und Dienstleistertreffen kennen. Man arbeitet ja mit verschiedenen Dienstleistern auf einer Hochzeit zusammen. Dort unterhält man sich, unterstützt sich und tauscht Kontakte aus. Ebenso ist es auf den Hochzeitsmessen. Dabei entstehen wunderbare Kontakte und auch Freundschaften. Natürlich versuchen wir, auch die Community dabei einzubinden. Die Trash Girls zum Beispiel hatten wir auf unserer eigenen Hochzeitsfeier als Highlight. Denn für uns war klar: Auf einer Schwulenhochzeit müssen Travestiekünstler der Extraklasse her. Und unsere Gäste sprechen noch heute davon!

Mehr Infos über www.queerweddings.de