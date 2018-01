Queergefragt: Die dritte Option

× Erweitern Foto: katlove, pixabay.com, gemeinfrei Queergefragt

Am 10.10.2017 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Personenstandsrecht einen dritten Geschlechtseintrag zulassen muss; das bedeutet zum Beispiel, dass auf allen behördlichen Formularen künftig neben „Mann“ und „Frau“ auch eine dritte Option zum Ankreuzen angeboten werden muss – für Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Das Urteil des Gerichts war Folge einer Klage der Unterstützerkampagne „Dritte Option“, die eine dritte Option gefordert hatte. Louis von „Dritte Option“ ist im Rahmen der Polit-Reihe „quergefragt“ in der Mainzer Bar jeder Sicht zu Gast, berichtet darüber, wie es zum historischen Urteil kam – und was jetzt folgen könnte.

25.1., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, www.sichtbar-mainz.de