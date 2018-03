× Erweitern Foto: maxklt, pixabay.com, gemeinfrei Queer im Quartier

Der im vergangenen Jahr gegründete Verein „Queer im Quartier“ möchte ein Wohnprojekt in der Mainzer Neustadt für eine queer-geprägte Generation realisieren. Seit zwei Jahren wird am Projekt gearbeitet. In der Bar jeder Sicht werden nun erste Ergebnisse vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, eine verbindliche Nachbargemeinschaft zu schaffen, in der auch ältere, hilfsbedürftige Menschen möglichst lange im gewohnten Umfeld selbstständig leben können. Spannend!

9.3., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.sichtbar-mainz.de