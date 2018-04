× Erweitern Foto: Tanzschule Diereck Dross QueerBallroom

Die Tanzschule Diereck Dross lädt am 15.4. ab 18:30 Uhr zum „Queer Ballroom“: Von Salsa bis Walzer und Discofox bis Cha Cha kann man beim sonntäglichen Social-Teadance for gays and girls jede Menge Paartanz-Klassiker aufs Parkett bringen – hier geht’s nicht um Turnier-Perfektion, sondern um den Spaß am gemeinsamen Tanzen. Für alle, die schon immer mal klassischen Paartanz lernen wollten oder die sich mit den Schritten nicht mehr ganz so sicher sind, gibt’s vorneweg den Schnupper-Workshop Samba und Tango Argentino von 17 bis 18:30 Uhr. Divas to the dancefloor, please!

15.4., Tanzschule Diereck Dross, Hanauer Landstr. 155 – 157 (im Hof), Frankfurt, 17 – 18:30 Uhr Schnupper-Workshop, 18:30 – 21 Uhr Queer Ballroom – Paartanz-Party, www.queer-ballroom.de