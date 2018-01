Praxis im Nordend - Basic-Wissen zu Hepatitis A, B und C

× Erweitern Foto: bjö PraxisImNordend

Die Hepatitis, eine Entzündung der Leber, ist weltweit eine der häufigsten Erkrankungen. Klassisch unterscheidet man zwischen drei Virushepatitiden: A, B und C. Hepatitis A ist bekannt als „Reisehepatitis“, da man sich über Speisen wie Muscheln oder durch verunreinigtes Wasser leicht infizieren kann. „Eine Hepatitis A heilt meist ohne größere Komplikationen von selbst aus und man ist dann immun“, weiß Dr. med. Alexander Bodtländer von der Frankfurter Praxis im Nordend. Die Hepatitis B ist da schon komplizierter: Übertragen wird sie wie die Hepatitis A fäkal-oral, aber auch durch Blut oder Körperflüssigkeiten. „Die Hepatitis B heilt seltener von selbst, aber wenn sie es tut, dann ist man immun“, meint Alexander Bodtländer. „Abgesehen von leichten Beschwerden wie Abgeschlagenheit bekommt man das oftmals gar nicht mit, ein Ikterus (Gelbfärbung) kann fehlen“. Heilt die Hepatitis B nicht von selbst aus, heißt es beobachten: „Erst wenn die Viruszahl steigt oder sich die Leberwerte verschlechtern, beginnt man mit der Behandlung. Die Medikamente bringen in der Regel aber keine Heilung, man muss lebenslang täglich eine Tablette einnehmen“. Wiederum anders verhält sich die Hepatitis C: „Sie wird nicht fäkal-oral übertragen, sondern wie HIV über Blut und Körperflüssigkeiten. Nachzuweisen ist sie in der Regel nur über Blutuntersuchungen, weil kaum äußere Beschwerden auftreten“, erklärt Bodtländer. „20 Prozent der Hep-C-Infektionen heilen spontan aus. Als geheilt gilt man, wenn man sechs Monate lang virenfrei ist. Ist dies nicht der Fall, spricht man von einer chronischen Hepatitis. Und nur diese wird medikamentös behandelt“, so Bodtländer. Denn jede chronische Hepatitis kann unbehandelt zur Leberzirrhose führen. „Hepatitis C ist heute heilbar, die Therapiedauer liegt zwischen acht bis 12 Wochen. Allerdings ist man dann nicht immun gegen Hepatitis C“. Gegen Hepatitis A und B kann man sich impfen lassen, die Krankenkassen übernehmen sowohl Impfung als auch die Hepatitis-Behandlungen. Ansonsten ist das Kondom ein geeigneter Schutz gegen Hepatitis. „Wer häufig wechselnde Sexpartner hat, sollte sich regelmäßig testen lassen – selbst wenn man keine Beschwerden hat“, empfiehlt Alexander Bodtländer. „PrEP-Patienten müssen ja auch regelmäßig zum Test, warum sollte das also nicht auch für alle anderen, sexuell Aktiven gelten?“.

Praxis im Nordend, Oeder Weg 52, Frankfurt, www.praxis-im-nordend.de