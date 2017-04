PLUS zieht um

× Erweitern Foto: PLUS Plus Mannheim

Die psychologische Lesben- und Schwulenberatung Mannheim PLUS wird nach 18 Jahren in neuen Räumen zu finden sein: Ab dem 1. Mai lautet die neue Adresse Max-Joseph-Str. 1, unweit des Alten Messplatzes. Die neuen Räume wird PLUS zusammen mit dem Gesundheitstreffpunkt beziehen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, schließlich wurden wir in der Alphornstraße geboren“, so Margret Göth von PLUS. „Aber leider war es uns dort nicht mehr möglich, verlässlich mehr Raum anzumieten. Jetzt freuen wir uns auf den Neuanfang und die Chancen, die damit verbunden sind. Auch über finanzielle Unterstützung für den Neuanfang freuen wir uns“. PLUS ist eine wichtige Community-Stelle Mannheims, die Beratung, Aufklärung und Jugendarbeit anbietet und mit Community-Aktivitäten Veranstaltungen und Gruppenangeboten das Szeneleben Mannheims bereichert. Als Träger von KOSI.MA, dem Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen, gehören auch die klassischen Aufgaben einer AIDS-Hilfe zum Angebot von PLUS.

PLUS, Max-Joseph-Str. 1, Mannheim, www.plus-mannheim.de