PlanReisen: Urlaub ganz individuell

PlanReisen, der Frankfurter Spezialist für individuell gestalteten Urlaub, hat sein Angebot erweitert: Bisher waren Manabesh Chatterjee und sein Kollege Robin Chatterjee bekannt dafür, Individualreisen nach Indien, Sri Lanka und Bhutan sowie exklusive Ayurveda-Wellness-Urlaube zu vermitteln. Dieses Angebot bleibt weiterhin bestehen, zusätzlich wird es jetzt aber auch eine Vielzahl von weltweiten Reisezielen geben.

„Man kann bei uns also jedes Reiseland buchen“, erklärt Manabesh Chatterjee. „Unsere Spezialität bleibt natürlich weiterhin das Zusammenstellen von individuellen Reisen, genau wie man das von unseren Indien- und Ayurveda-Zielen kennt. Wir arbeiten zusammen mit Agenturen in den jeweiligen Ländern und können so den Wunschurlaub mit zum Beispiel ausgefallenen Touren samt Fahrern und persönlichen Reiseleitern vor Ort für Alleinreisende oder Kleingruppen bis maximal 12 Personen genau planen“. Dabei sucht PlanReisen immer das Besondere: „Zum Beispiel werden wir Aktivurlaub im Hinterland von Gran Canaria oder anderen kanarischen Inseln anbieten, also jenseits des klassischen Badeurlaubs, oder auch individuelle Erlebnistouren auf die Komoren oder nach Island organisieren“, erklärt Manabesh weiter.

Anfang April zieht PlanReisen außerdem in ein neues Ladenlokal im Sandweg, unweit des derzeitigen Büros. Neben der klassischen Reisebüroberatung werden dort auch regelmäßig Themenabende mit verschiedenen Reiseveranstaltern oder Tourismusvereinen zu unterschiedlichen Urlaubszielen stattfinden. Zur weiteren Inspiration dient im neuen Ladenlokal auch die „Leseecke“ mit Literatur und PC-Terminal: „Hier kann man bei einer Tasse Kaffee selbst ein bisschen stöbern, sich informieren und orientieren, und bei Bedarf oder Fragen bekommt man natürlich unsere fachliche Unterstützung“, meint Manabesh Chatterjee. Das macht doch Lust auf Urlaub, oder?

PlanReisen, Sandweg 34, Frankfurt, ab 3.4.2018 neue Adresse: Sandweg 62, mehr Infos über die Websites www.planreisen.de und www.planreisen.reise.coop