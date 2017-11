Pink Monday: Weihnachtsmarkt und Partytime

× Erweitern Foto: Heidelberg Marketing GmbH PinkMondayHeidelberg

Bereits zum vierten Mal feiert der Heidelberger Weihnachtsmarkt seinen Pink Monday und wird damit wieder zum ultimativen Wintertreff der Rhein-Neckar-Region: Am 4.12. erstrahlt ab 18 Uhr der komplette Heidelberger Marktplatz samt Rathaus, Herkulesbrunnen, Heiliggeistkirche und Hotel zum Ritter St. Georg in sattem Pink! Heidelbergs Bürgermeister Wolfgang Erichson eröffnet um 18 Uhr den Pink Monday. Neben Lebkuchen, gebrannten Mandeln und herzhaften Snacks wird speziell an diesem Abend der vom Weingut Adam Müller kreierte „Pink Glühwein“ in der 2017er-Edition der „Pink Monday“-Weihnachtstasse serviert, außerdem gibt es zum ersten Mal eine Pink Monday Weihnachtsmütze, die in einer limitierten Auflage von 100 Stück erscheint.

Ebenfalls zum ersten Mal wird es eine Party zum Pink Monday geben. Für „pinKnight“ hat sich das Hotel Ritter St. Georg in Schale geschmissen: Alle Mitarbeiter tragen an diesem Abend pink, und man freut sich auch über Gäste, die mit pinkfarbenen Accessoires zur Party erscheinen. Die DJs Banks & Rawdriguez heizen mit kräftiger Gesangs- und Rap-Unterstützung von Mr. Rawdriguez persönlich ein, außerdem werden die aus der Casting Show „The Voice of Germany“ bekannten Stars Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky live auf der Bühne sein. Die Erlöse aus dem Weihnachtsmützenverkauf sowie 50% der Einnahmen der „pinKnight“ gehen an die AIDS-Hilfe Heidelberg.

4.12., Pink Monday auf dem Weihnachtsmarkt, Marktplatz, Heidelberg, ab 18 Uhr, Party „pinKnight“ ab 20 Uhr im Hotel Ritter St. Georg, Hauptstr. 178 (am Marktplatz), mehr Infos über www.heidelberg-marketing.de