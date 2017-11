× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt Palmengarten_01

Den Frankfurter Palmengarten assoziiert man eigentlich mit den Sommermonaten: Sorgsam angelegte Pflanzenlandschaften, sonnige Liegewiesen, das Rosenfest und Boote, die über den großen Weiher gleiten. Beim Spaziergang durch die Parkanlage beweist Palmengarten-Chef Dr. Matthias Jenny: Auch im Winter gibt’s im Palmengarten viele romantische Ecken zu entdecken!

× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt Palmengarten_02

Die Gewächshausanlage des Tropicariums ist Dr. Jennys Geheimtipp für die kalte Jahreszeit: Vom trockenen Halbwüstenklima mit 9 bis 15 Grad bis hin zum feucht-heißen Mangrovenwald mit weit über 20 Grad kann man wunderbar zwischen exotischen Pflanzen spazieren und Wärme und Energie tanken. Am besten startet man den Rundgang im südlichen Teil des Tropicariums, bei milden Temperaturen der „trockenen Tropen“, sprich der Schauhäuser der Halbwüste, Nebelwüste, Savanne und des Dornwalds. Hier in der Halbwüste findet man zugleich die ältesten Pflanzen des Palmengartens: Mehrere über 300 Jahre alte, riesige kugelige Kakteen mit dem putzigen Namen Schwiegermuttersitz. „Die trockenen Tropen haben eine eher herbe Romantik“, meint Jenny schmunzelnd. „Aber unser Dornwald ist auch sehr wertvoll, weil hier viele bedrohte Pflanzenarten zu sehen sind“, meint Jenny über die mit Stacheln am Stamm und Ästen gerüsteten Bäume aus Madagaskar. „Und riechen sie mal: Jede Klimazone hat ihren ganz eigenen Duft“. Das stimmt! Spektakulär ist auch die Welwitschia-Pflanze, deren bis zu 2,5 Meter langes Blattpaar sich durch die karge Landschaft des Nebelwüstenhauses schlängelt. Wegen der Empfindlichkeit der Pflanzen ist dieses Gewächshaus nur durch eine Glaswand einsehbar und lediglich montags zwischen 9 und 14 Uhr begehbar. Ansonsten aber kann man sich im Tropicarium frei bewegen. Die verschlungenen Pfade führen vorbei an lebendig gestalteten Pflanzenlandschaften, alle paar Meter gibt es Bänke.

× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt Palmengarten_03

Über einen verglasten Brückengang gelangt man in den nördlichen Teil des Gewächshaus-Komplexes, in die „feuchten Tropen“ mit den Gewächshäusern der Monsun- und Passatwälder, der Tieflandregenwälder, der Mangroven und Küstenwälder. Hier ist die Vegetation üppiger, das Blätterdach dicht und die Luft erfüllt mit Vogelzwitschern, das von einer Gruppe bunter Bergloris stammt. Wasser plätschert fast überall aus kleinen Wasserfällen und in den Teichen gibt’s Koi-Karpfen zu entdecken. Blüten findet man hier das ganze Jahr, Bananenstauden wachsen hoch oben im bis zu 15 Meter hohen Gebäudekomplex ebenso wie Ananaspflanzen oder Kakao-Bäume – mit den exotischen Pflanzen im feucht-warmen Klima ein echtes Erlebnis, insbesondere in den kalten Monaten. Und wen es im Winter trotzdem nach draußen zieht: Mit den „Winterlichtern“ verzaubern vom 9.12. bis 21.1.2018 wieder Licht- und Klanginstallationen die Außenbereiche des Palmengartens.

Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, täglich 9 bis 16 Uhr, Abendöffnung während der Winterlichter vom 19.12. – 21.1., www.palmengarten.de

Öffentliche Führung „Bedeutsame Palmen“ durch Palmenhaus und Tropicarium am 18.11., 15 – 16:30 Uhr, Treffpunkt am Eingang Siesmayerstraße

Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, täglich 9 bis 16 Uhr, Abendöffnung während der Winterlichter vom 19.12. – 21.1., www.palmengarten.de

Öffentliche Führung „Bedeutsame Palmen“ durch Palmenhaus und Tropicarium am 18.11., 15 – 16:30 Uhr, Treffpunkt am Eingang Siesmayerstraße