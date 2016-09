OKTOBERFEST IN DER SCHÖNEN MÜLLERIN

Zur schönen Müllerin

Mit Bayerischen Schmankerln und Frankfurter Festbier verwandelt Wirt Torsten Dornberger sein Apfelweinlokal „Zur schönen Müllerin“ vom 11. bis 18.9. in ein waschechtes Münchener Oktoberfest. Selbstverständlich muss man während des Oktoberfestes in der Schönen Müllerin nicht verzichten auf den guten Schoppen und Hessische Spezialitäten wie Himmel und Erde, das Hessenschnitzel mit raffiniertem Apfelweinsößchen, die hauseigene Apfelweinbratwurst oder die Grüne Soße, die man hier sogar „am Stück“ als Fleischkäse gebacken und anschließend gegrillt bekommt. Um die Zukunft des Traditionsrestaurants kocht momentan eher die Gerüchteküche; Torsten Dornberger meint dazu: „Eigentlich war Ende letzten Jahres Schluss mit meinem Vertrag, ich konnte allerdings eine Verlängerung bis Ende 2018 erreichen. Was danach passiert, steht noch in den Sternen, aber ich hoffe zumindest auf eine weitere Verlängerung nach 2018, bevor die Traditionsgaststätte der Abriss droht“.

11. – 18.9., Zur Schönen Müllerin, Baumweg 12, Frankfurt, tägl. ab 16 Uhr, www.schoene-muellerin.de