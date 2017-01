NEWS AUS DER METROPOL SAUNA

× Erweitern Foto: MP Metropol Sauna Luboš und Andreas von der Metropol Sauna

Eine große Veränderung steht in der Metropol Sauna, Frankfurts Innenstadt Gay-Sauna, an: Wenn man den Gerüchten glauben schenken darf, zieht die Sauna noch in diesem Jahr um. Das GAB Magazin hat bei den Betreibern Andreas und Luboš nachgefragt.

Was ist dran an den Gerüchten, dass die Metropol Sauna umzieht? Und welche Gründe gibt es für den Umzug?

Andreas: Wie immer seid ihr gut informiert! Unser Vermieter möchte den Mietvertrag nur noch jährlich verlängern. Da wir unseren Gästen aber stets etwas Neues bieten wollen, benötigen wir auch wegen der hohen Investitionen längere Zeiträume zum Planen und Umsetzen. Wir haben uns umgesehen und eine tolle neue Location gefunden. Dort können wir uns richtig austoben und neben dem Bewährten, viel Neues bieten.

Wohin zieht die Sauna? Und ab wann wird sie voraussichtlich starten?

Luboš: Wir verraten jetzt noch nicht, wo das sein wird. Aber wir bleiben mitten in der Szene, wenige Meter entfernt von unserem jetzigen Ort. Dort können wir unser bisheriges Konzept noch viel besser umsetzen. Wir konnten für einen sehr langen Zeitraum mieten und haben eine tolle Fläche mit vielen Möglichkeiten gefunden. Der Umzug wird spätestens im Oktober abgeschlossen sein.

Bleibt die „alte“ Metropol Sauna bis zum Eröffnungstag der neuen Location geöffnet?

Andreas: Ein paar Tage werden wir schon unterbrechen müssen. Aber wir lassen uns jede Menge zum Ausstand einfallen. Schließlich sind wir mit Herz bei der Sache – versprochen!

Metropol Sauna, Große Friedberger Str. 7 – 11, Frankfurt, www.metropol-sauna.de