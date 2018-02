Neujahrsempfang CSD Stuttgart

× Erweitern Foto: CSD Stuttgart e.V. CSD-Neujahsrempfang

Im Januar war der CSD Stuttgart mit einem eigenen Stand auf der Tourismusmesse CMT präsent, im Februar folgt nun der offizielle Neujahrsempfang im SpardaWelt Eventcenter. Das zwanzigköpfige Organisationsteam gibt hier den Startschuss in die Saison 2018: Welches Motto wird der CSD im Sommer tragen? Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt der Verein? Und welche Kulturveranstaltungen wird es rund um die CSD-Feiertage Ende Juli geben? „2017 war geprägt von großen Errungenschaften und bitteren Tiefschlägen“, so Christoph Michel, Geschäftsführer des CSD Stuttgart e.V. „Diese komplexe Ausgangslage und vieles, was aktuell die Gesellschaft insgesamt und die Regenbogen-Community im Besonderen umtreibt, floss in die Überlegungen zum neuen Motto ein“, – nur soviel verrät Michel im Vorfeld. Einen Rückblick auf 2017 wird bestimmt auch CSD-Schirmfrau Gabriele Arnold werfen; die Prälatin der Evangelischen Kirche setzte nicht nur mit ihrer Schirmherrschaft ein deutliches Zeichen für einen modernen Diskurs, mit ihrer Forderung nach kirchlicher Segnung homosexueller Paare erfuhr sie auch, wie groß die Widerstände gegen gleichgeschlechtliche Lebensweisen noch immer sind. Beim Neujahrsempfang am 3.2. wird auch sie dabei sein.

3.2., SpardaWelt Eventcenter, Am Hauptbahnhof 3, Stuttgart, 19 Uhr, www.csd-stuttgart.de