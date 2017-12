Neues aus der Autographs Bar

× Erweitern Foto: Ralf N. AutographsBar

Nach sechs Jahren entschieden sich Norbert und Andreas die beliebte Tangerine Bar in der Elefantengasse umzubenennen. So heißt sie seit dem 1. September 2017 Autographs Bar und kommt in einem frischen Look und neuem Konzept daher – die gute Stimmung und der freundliche Service sind aber natürlich geblieben. Wir trafen Norbert auf einen Sekt, um mehr zu erfahren.

Lieber Norbert, wie kam es zum neuen Namen und was steckt hinter dem neuen Konzept?

Wir wollten uns einfach ein wenig mehr der Zukunft zugewandt aufstellen, ohne unsere Wurzeln aufzugeben. Manchmal erscheint einem manches auch einfach etwas eingefahren und dann braucht es neue Impulse – und ich hatte Lust einmal etwas neues auszuprobieren.

Was hat sich in der Bar im Gegensatz zu früher verändert?

Wir haben nun einen bunteren Gästemix. Das liegt zum einen an der Renovierung; weiterhin – wie beispielsweise jetzt in der Weihnachtszeit –, an neuen und üppigen Dekorationen und zum anderen natürlich daran, dass ich mein Hobby, das Sammeln von Autographen, in die Bar integriert habe. Seitdem finden sich an den Wänden eine Vielzahl von Autogrammen aus allen Bereichen. Zum Beispiel von Sportlern, Künstlern, Politikern und Geistlichen ... Mein Wunsch war es auch mit alten und neuen Gästen zu den unterschiedlichen Themen, die sich über die Autogramme ergeben zusätzlich ins Gespräch zu kommen – und dieser Wunsch hat sich erfüllt. Trotzdem ist es aber natürlich auch weiterhin möglich sich Lieblingslieder zu wünschen oder am Tresen Karten zu spielen.

Als kleine Aussicht auf das neue Jahr. Hast du da schon Pläne?

Aber ja! Wir hatten inzwischen Musikveranstaltungen wie mit den „Wrong Vagabonds“, die sehr gut ankamen. Ein tolles Duo aus Gitarre und Gesang. Am 23.12. gibt es noch einen Schlagerabend mit Heinz Felber. Und dann werden wir rund ums Jahr immer wieder neue stimmungsvolle oder gemütliche Abende gestalten. Übrigens sind auch immer wieder neue Autogramme, den Festivitäten entsprechend zu entdecken. So lassen wir uns zum Beispiel auch zum CSD 2018 etwas Tolles einfallen.

Autographs Bar, Elefantengasse 11, Frankfurt, täglich ab 16 Uhr, www.autographs-bar.com