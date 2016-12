NEUER VORSTAND DER AIDS-HILFE FRANKFURT

Neuer Vorstand AIDS-Hilfe Frankfurt

Die AIDS-Hilfe Frankfurt hat einen neuen Vorstand. Aus den vormals fünf Mitgliedern wurden sieben: Wiedergewählt wurden die langjährigen Vorstandsmitglieder Christian Setzepfandt, Sebastian Popp, Verena David und Stefan Mayer. Theo Sandbaumhüter, jahrzehntelanges Vorstandsmitglied und Organisator des „Lauf für mehr Zeit“, kandidierte nicht erneut, so dass der Vorstand nun mit Jessica Purkhardt, Matthias Lorenz und Christian Gaa mit gleich drei neuen, jungen Gesichtern ergänzt wird. Die Wahl erfolgte unter außergewöhnlich großer Beteiligung der Vereinsmitglieder in einer mitunter hitzigen und emotional geführten Diskussion. Die neuen Vorstandsmitglieder wollen sich für neue Impulse in der Arbeit der AIDS-Hilfe einsetzen sowie die Vernetzung mit Szeneinstitutionen ausbauen.

www.frankfurt-aidshilfe.de