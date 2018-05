Neu: FLC FetischTreff im STALL

× Erweitern Foto: FLC FLC-Fetischtreff

Ab Mai veranstaltet der Frankfurter Leder- und Fetischclub FLC seine regelmäßigen offenen Clubabende als „FetischTreff“ im STALL. Die Einladung richtet sich an alle Fetisch-Kerle, insbesondere Szene-Neulinge oder Nicht-FLC-Mitglieder, die in lockerer Atmosphäre Frankfurts Lederszene kennenlernen, neue Kontakte suchen oder sich über die Aktivitäten des Vereins informieren möchten. Der STALL öffnet für den „FetischTreff“ extra bereits um 20 Uhr und der Abend geht später in den STALL-Classic-Betrieb über. Der Termin für alle Interessierten: Jeder erste Mittwoch im Monat. Am 27.5. lädt der FLC außerdem zu seinem traditionellen Ausflug; dieses Jahr ist Alsfeld das Ziel der Reise, die um 9:30 Uhr in Frankfurt startet. Auch hier sind Nicht-Vereinsmitglieder herzlich eingeladen. Nicht vergessen: Auch die Kandidatensuche zum Mr Leather Hessen 2108 läuft noch bis zum 30.5.! Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt’s über die FLC-Website.

2.5., FLC FetischTreff im STALL, Stiftstr. 22, Frankfurt, 20 Uhr,

27.5., FLC goes to Alsfeld, Start 9:30 Uhr ab Hauptbahnhof,

22. – 24.6. Leather Odyssey mit Wahl zum Mr Leather Hessen 2018, Kandidaten können sich bis 30.5. bewerben, Infos und Anmeldung über www.flc-frankfurt.de