Neu: Die App der Metropol Sauna

× Erweitern Foto: Metropol Sauna Metropol Sauna App

Bonuspunkte sammeln, Treuemärkchen kleben und dann Rabatte kassieren – das macht jeder gerne! Bei der Frankfurter Metropol Sauna kann man dies jetzt ganz einfach mit der brandneuen Metropol Sauna-App tun: Nach 10 Eintritten ist der nächste gratis! Den „App“-Stempel gibt es für jeden normalen Eintrittspreis, bei rabattierten Eintrittspreisen ab nur 6 Euro Mindestverzehr. Die App kann noch mehr: Sie informiert schnell und unkompliziert über Events in der Sauna und zu verschiedenen Anlässen werden Gutscheine über die App verteilt (zum Beispiel für den Gayromeo-Tag an jedem letzten Samstag des Monats). Am besten gleich installieren!

Metropol Sauna, Große Friedberger Straße 7 – 11, Frankfurt, www.metropol-sauna.de