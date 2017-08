× Erweitern Foto: mp Na Und? Ibrahim leitet die Frankfurter Szenebar für alle Altersklassen.

Bei Ibrahim lässt’s sich’s gut relaxen: Die kleine Bar unweit der Konstablerwache und in Laufnähe zum Bermudadreieck ist eine feste Institution der Frankfurter Szenebars. Angenehm: Gäste aller Altersklassen treffen hier aufeinander und kommen an der Theke oder in den Sitzecken ins Gespräch. Das Na Und? ist ein Raucherlokal und es lohnt sich, immer mal wieder vorbeizuschauen.

Na Und?, Klapperfeldstr. 16, Frankfurt, tägl. ab 15 Uhr, https://www.facebook.com/naundfrankfurt/